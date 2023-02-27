المركز القومي للبحوث يكرم الزميل الصحفي محمد محسوب

الإثنين 27/فبراير/2023 - 06:53 م

كرم الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، الزميل الصحفي محمد محسوب، لجهوده في تسليط الضوء على الأبحاث العلمية التي ينشرها المركز وخدمة البحث العلمي الباحثين.

وأشاد القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور حسين درويش بدور الإعلام والصحفيين في نشر وتبسيط العلوم وإبراز الجهود التي يقوم بها أكثر من أربعة آلاف عالم وباحث بالمركز في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يشار إلى أن التكريم جاء خلال الحفل الذي نظمته إدارة المركز القومي للبحوث، لتكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في المجال العلمي بالمؤسسات الصحفية.

وشدد الزميل محمد محسوب على محسوب، على هامش التكريم أن للبحث العلمي دور كبير في تنمية المجتمعات ونموها، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في ربط البحث العلمي بالصناعة.

