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الإثنين 27 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لبحث تقديم العون لمتضرري الزلزال.. اليوم

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه صباح اليوم الإثنين، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين. 

ومن المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا، على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعبًا، لا يمكن أن تتأخر يومًا عن مؤازرة أشقائها.

وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية زلزال سوريا وتركيا سامح شكري يزور سوريا وتركيا