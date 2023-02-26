اليوم.. انطلاق مبادرة "ساند" في مركز شباب السرو بدمياط

الأحد 26/فبراير/2023 - 05:41 ص

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات سلسلة مبادرة "ساند" التابعة للشباب والرياضة بمحافظة دمياط في مركز شباب السرو، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية، تستكمل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بمشاركة كيان سند شباب الدلتا، فعاليات مبادرة "ساند" بمحافظة دمياط.

ويتضمن اللقاء جلستين، الأولى كحوار تفاعلي حول غرس حب الوطن والانتماء، وتغيير الأفكار المستحدثة على المجتمع المصري، والتي تهدف إلى هدم القيم والمفاهيم التي بدورها تؤدي إلى هدم الوطن، والثانية مواكبة التغيرات، إبراز النماذج المشرفة للوطن، ومحاولة وضع الشباب على الطريق الصحيح والبعد عن الأفكار الهدامة.

جدير بالذكر اهتمام وزير الشباب والرياضة بتوسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وأيضًا الاهتمام البالغ من قِبل سيادته، بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية والتي شهدت نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية، وخاصة بين شريحة الشباب.