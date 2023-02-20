بطولة ببغاء| إنقاذ أسرة تركية من الموت قبل الزلزال بدقائق

الإثنين 20/فبراير/2023 - 04:01 ص

في حادثة مثيرة للجدل قامت أنثى ببغاء بإصدار أصوات غريبة قبل وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وأجزاء من شمال سوريا، ونتيجة لتلك الأصوات تم تنبيه عائلة تركية في مدينة كهرمان مرعش.

منذ 3 أشهر اشترت عائلة "سيمين" الببغاء "مافيس" وذلك قبل وقوع مأساة الزلزال، وكانت نادرًا ما تصدر أي أصوات، وكانت أكثر هدوءًا من الببغاوات الأخرى.

وفي فجر يوم السادس من فبراير (شباط)، بدأت مافيس في الدوران حول القفص وإصدار أصوات غريبة، مما نبه أفراد العائلة النائمين، ودفعهم للخروج من المنزل في الوقت المناسب.



وقال الشاب مصطفى سيمين، 17 عامًا، لوكالة أنباء الأناضول: "قبل الزلزال بنصف ساعة، أحدثت الببغاء مافيس أصواتًا غريبة في الليل. كانت ترفرف بجناحيها وتقفز من مكان إلى آخر في القفص. وبسببها خرجنا من المنزل".



وأضاف مصطفى أن الكلاب التي اعتادت أسرته إطعامها خارج المنزل بدأت أيضًا في إصدار "أصوات غريبة" قبل الزلزال.

وتعيش الأسرة الآن في مركز للإيواء إلى جانب الكثير من العائلات التي فقدت منازلها، بانتظار تأمين مساكن مناسبة لهم.