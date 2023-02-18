اليوم .. حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالمدينة الأوليمبية

السبت 18/فبراير/2023 - 10:59 ص

يقام اليوم السبت حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) والتى تستضيفها مصر على ميادين مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، وتقام تحت اشراف الاتحاد المصرى للرماية.

وتقام البطولة في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وشهد امس التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ناشئين وناشئات ورجال وسيدات

وكان قد رفع مسؤلو الإتحاد المصرى، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز والانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وكانت قد اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي اقيمت علي مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، بمشاركة ١٢ دولة هى ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر) تحت اشراف الإتحاد المصرى للرماية، وحصلت مصر على المركز الاول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب ، 5 فضه ، 5 برونز.

واكد حازم حسنى ، نجاح البطولة من خلال اشادة جميع الوفود باقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات.