ads
الأربعاء 15 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. «الوطنية للصحافة» تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في يناير

عبد الصادق الشوربجي،
عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر يناير 2023، اليوم الأربعاء، وذلك في منشور نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيس بوك».
وأعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 يناير 2023، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

الوطنية الصحفية مكافأة نهاية الخدمة