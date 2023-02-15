اليوم.. «الوطنية للصحافة» تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش في يناير

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 05:30 ص

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش خلال شهر يناير 2023، اليوم الأربعاء، وذلك في منشور نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيس بوك».

وأعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 يناير 2023، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.