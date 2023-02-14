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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. "أشعار الحب في مصر القديمة" بصالون ضي الزمالك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بمناسبة عيد الحب، ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، اليوم الثلاثاء، بصالون ضي الثقافي بالزمالك، أمسية فنية لعالم المصريات المعروف الدكتور فكري حسن، تناقش كتابه "أشعار الحب في مصر القديمة".

يدير الصالون الكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي، بحضور عدد كبير من الفنانين والشعراء وخبراء الحضارة المصرية، وتنطلق الندوة في السابعة مساء.

يقول عالم المصريات فكري حسن: ندين للمصريين القدماء بأهم إنجازاتهم الحضارية في الحكمة التي يكمن جوهرها في الاستمتاع بالحياة من خلال الحب والبهجة والسرور.

 

صالون ضي الزمالك