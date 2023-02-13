طلاب يفاجؤون صديقهم بـ"أغلى هدية" بعد فقده اليد اليمنى

الإثنين 13/فبراير/2023 - 07:37 ص

تمكن طلاب مدرسة ثانوية في هندرسونفيل بولاية تينيسي الأميركية، من تصميم يد اصطناعية لزميلهم سيرجيو بيرالتا الذي ولد بيد غير مكتملة النمو.

وطوّر أصدقاء بيرالتا له يدا اصطناعية تمكنه من القيام بالعديد من الأمور التي كان يعجز عنها في السابق، مثل رمي كرة البيسبول وحمل الطعام والأشياء بيده اليمنى.

وفي حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال بيرالتا: "لاحظ مدرس مادة علوم الكمبيوتر في مدرستي جيف ويلكينز، تحريكي لفأرة الكمبيوتر بيدي اليسرى، لأني لم أكن أمتلك اليمنى".

وأضاف بيرالتا: "تحدث مدرسي مع والدتي بشأن تصميم يد اصطناعية لي. شعرنا بالسرور تجاه الفكرة. وهكذا كلّف ويلكينز ثلاثة طلاب سرا بتجهيز اليد اليمنى لي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وبرنامج تصميم مخصص لمثل هذه الأغراض".

من جانبه، قال ويلكينز إنهم استخدموا حمض "بوليلاكتيك" وهي خيوط بلاستيكية شائعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتكون النسيج الرئيسي لليد.

واستغرق العمل على اليد الاصطناعية أسبوعا، حيث تمكن أصدقاء بيرالتا من إنتاج النموذج الأولي والذي بدا مناسبا له من حيث المرونة وسهولة ثني الأصابع.

وعبّر بيرالتا عن سعادته بيده الجديدة التي قال إنه بات بفضلها قادرا على ممارسة الكثير من النشاطات والقيام بأمور كان عاجزا عنها في السابق.