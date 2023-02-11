بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو في تحديد المراكز بكأس العالم للأندية

السبت 11/فبراير/2023 - 04:47 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، ويلعب الأهلي مباراة اليوم بعد خسارته أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة قبل النهائي، بينما يلعب فلامنجو بعد خسارته من الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدفين.

بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية مساء اليوم تنتظره جماهير كرة القدم في مصر خصوصا أن دوافع فريق الأهلي قوية للحصول على المركز الثالث بعدما أدى مباراة قوية طوال ٩٠ دقيقة أمام بطل أوروبا وكان متأخر بهدف وحيد قبل أن ينهار الفريق في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة برباعية.

بث مباشر لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي الذي تنتظر جماهيره الحفاظ على هيبة بطل أمريكا الجنوبية بعد خسارته المفاجئة على يد الهلال السعودي بعدما احتسبت ضده ركله جزاء وطرد واحد من لاعبيه في بداية المباراة ليواجه سيناريو صعب انتهى بخسارة بطل البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليصطدم ببطل أفريقيا لتحديد المركز الثالث.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية