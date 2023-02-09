النائب تامر عبد القادر يشيد بافتتاح الرئيس مشروعات الصناعات الغذائية

الخميس 09/فبراير/2023 - 09:06 م

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد، اليوم الخميس، بجهود القيادة السياسية لافتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والذى ياتى كمحاولة جادة لتحقيق التوازن المأمول فى الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى حرص الرئيس طمأنة المصريين، والتأكيد على أن الدولة لديها الكثير من الحلول التى تمكنها من عبور الأزمة الاقتصادية العالمية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفى لنحو 6 أشهر، رغم الأعباء المالية الكبيرة.

وأوضح عبدالقادر، أن حديث الرئيس، اليوم، كان به الكثير من المكاشفة، والمصارحة، حيث أكد على أهمية أن يكون المواطن هو حائط الصد الأول في مواجهة أية محاولات تسعى لإثارة الفتن، والشائعات التى يسعى إليها أعداء الأوطان، مشيرا إلى أهمية تركيز المواطن، على العمل والاجتهاد، وصولا لأهم مراحل البناء وليس الهدم، بالإضافة إلى دور المواطن، في مواجهة جشع التجار.

وأوضح عبدالقادر، أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، يعكس أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي فى الدولة.

وكان قد أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أن اهتمام الدولة بملف توطين الصناعة يعكس رؤية القيادة السياسية فى إستراتيجية معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، والعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد.

وأشار عبدالقادر، إلى أن المجتمع الصناعي والاستثماري، يحظى حاليا باهتمام بالغ الأهمية من قبل الرئيس السيسى، مؤكدا أن التوسع فى زيادة الاستثمارات على أرض مصر سيكون له مردوده الاقتصادى فى توفير العملات الصعبة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعى من الإنتاج بكفاءة عالية وأسعار تتناسب والظروف الاقتصادية للبلاد.

جاءت تصريحات النائب تامر عبدالقادر، تعقيبا على الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة ملف تطوير الصناعة المصرية، وبحث التحديات والعوائق التى قد تقف أمام هذا الملف.

وأشاد "عبدالقادر"، بتوجيهات الرئيس السيسى، لتبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة المرتقبة، مؤكدا أن تبسيط الإجراءات ظل حلما لعدة عقود يتحدث عنه القاصى والدانى، إلى أن جعله الرئيس السيسى، واقعا يتم تنفيذه حاليا، كاشفا أن الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، سيكون له بالغ الأهمية في العمل على زيادة الاستثمار في مجال الصناعة وتطويرها.

وأوضح "عبدالقادر"، أن اهتمام الدولة بملف توطين الصناعة، ومنح الحوافز للمصنعين، للعمل تحت مظلة الصناعات الصديقة بيئيا سيكون له مردوده الاقتصادى الكبير على الاقتصاد القومى للبلاد، حيث سيعمل على تقليل فاتورة الاستيراد للمنتجات من الخارج، وبالتالى توفير العملة الصعبة.

وأشار "عبدالقادر"، إلى أن توطين الصناعة، وتوفير الرقابة الكاملة على الأسعار، سيعمل على مواجهة الأزمات الحالية المتعلقة بارتفاع الأسعار، وضمان عرض السلع والمنتجات بأسعار تتناسب والظروف الاقتصادية للمواطن.