شركة SMA ONE: استديو الجيب جاهز لاستقبال كافة الأعمال بعد تطويره

الخميس 09/فبراير/2023 - 05:34 م

أكد إسماعيل محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة SMA ONE للخدمات الإعلامية، أن الشركة قررت الاحتفاظ بنفس إسم استوديو الجيب والذي يعود تاريخ تدشينه فى ثمانينات القرن الماضى، وله إسهامات فى الإنتاج الفنى والدرامى منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح إسماعيل أن الشركة قامت بإعادة هيكلة إستديو الجيب وتجديده وإمداده بأحدث المعدات والديكورات، وأصبح الآن جاهزا للعمل بشكل كامل علي مدار اليوم وكافة أيام الأسبوع.

كما رحب بالتعاقد علي إنتاج الإعلانات والأفلام والبرامج التليفزيونية والدراما، واستقبال وحدات التصوير الخارجى، وتوقيع بروتوكولات التعاون والعمل مع شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية والوكالات الإخبارية.

يذكر أن استديو الجيب شهد أعمال عديدة صُورت بين جدرانه ومن أشهرها مسلسل «على الزيبق»، «وداعًا يا ربيع العمر»، «الضوء الشارد»، «الوتد»، الآنسة كاف، وكان يا ما كان.