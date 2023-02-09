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الخميس 09 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان وهولندا تعقدان الجولة العاشرة للمشاورات السياسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عُقد اليوم الاجتماع الدوري العاشر للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وهولندا في لاهاي، على مستوى وفدي البلدين برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان، والأمين العام لوزارة الخارجية الهولندية بول هويجتس.
وأوضح بيان "الخارجية الباكستانية" في إسلام آباد أن الاجتماع ركز على مراجعة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

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