باكستان وهولندا تعقدان الجولة العاشرة للمشاورات السياسية

الخميس 09/فبراير/2023 - 04:29 ص

عُقد اليوم الاجتماع الدوري العاشر للمشاورات السياسية الثنائية بين باكستان وهولندا في لاهاي، على مستوى وفدي البلدين برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان، والأمين العام لوزارة الخارجية الهولندية بول هويجتس.

وأوضح بيان "الخارجية الباكستانية" في إسلام آباد أن الاجتماع ركز على مراجعة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.