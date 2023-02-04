أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 فبراير 2023

السبت 04/فبراير/2023 - 09:17 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت، في سوق مواد البناء المصري تسليم أرض المصنع، خلال تداولات اليوم السبت 4 فبراير 2023، بعد أن ارتفعت أسعار الحديد خلال شهر يناير الماضي بحوالي 2500 جنيه؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك خلال الأيام الماضية.

ويرجع سبب ارتفاع أسعار الحديد، إلى قلة المعروض؛ نتيجة نقص المادة الخام ( البليت ) والتي يتم استيرادها من الخارج.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 26 ألف جنيه و26500 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى بين 27 ألف جنيه و27500 جنيه.

حيث سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 28500 جنيها للطن، وسجل سعر حديد بشاي 28200 جنيها للطن، وسجل سعر حديد سرحان 27100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 27400 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 27350 جنيها للطن، وحديد الكومي 27200 جنيه للطن، وحديد المراكبي 27200 جنيه للطن، كما سجل العشري 27350 جنيها للطن، والمعادي 27150 جنيها.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 27350 جنيها للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 28500 جنيه ، أما حديد عطية فسجل سعر 27150 جنيها، وحديد المعادي 27150 جنيها للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم، سجل أسمنت المسلح، 1950 جنيها للطن ، كما سجل أسمنت النصر 1900 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت المعلم 1875 جنيها، وأسمنت العسكري 1865 جنيها للطن الواحد.