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الثلاثاء 31 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موريتانيا والولايات المتحدة تبحثان التعاون في المجال الزراعي وتوفير مياه الري

موريتانيا
موريتانيا
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بحث وزير الزراعة بموريتانيا، يحيى ولد أحمد الواقف، مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجالات التعاون في قطاع الزراعة وتوفير مياه الري.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الزراعة الموريتاني في نواكشوط اليوم "الثلاثاء" مع وفد الوكالة الأمريكية برئاسة المستشارة المكلفة بالبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية في غرب إفريقيا.

واستعرض الوزير الموريتاني خلال المباحثات، مقدرات بلاده في المجال الزراعي وأولويات الوزارة المتمثلة في بناء السدود وتوفير مياه الري، إضافة إلى دعم إنتاج البذور والمكننة الزراعية -تنفيذ مختلف الأعمال الزراعية بمساعدة الآلات والمعدات الميكانيكية المتخصصة- في القطاع المطري شبه الآلي.

موريتانيا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نواكشوط