تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم 27 يناير 2023

الجمعة 27/يناير/2023 - 09:02 ص

استقرت أسعار الحديد في أسواق مواد البناء المصرية، اليوم الجمعة فى بداية التداولات .

سجل سعر حديد عز 27450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 26350 جنيهًا.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 25204 جنيهات للطن.

سجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه.

سجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد تباينت الاسعار من صنف لأخر، وفقا للعلامة التجارية واستخدام كل صنف.

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1890 جنيهًا للطن

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100 جنيه للطن.

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.