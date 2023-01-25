"تويتر" مهدد بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار

الأربعاء 25/يناير/2023 - 02:52 م

قامت شركة تأجير العقارات المملوكة للتاج البريطاني "أملاك التاج" برفع قضية في المحكمة العليا بلندن ضد شركة "تويتر" بسبب التأخر في دفع إيجار مكاتب الشركة في حي الأعمال في "ويست إند" بالعاصمة لندن.

وأفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن الشركة قامت برفع قضية في المحكمة العليا في لندن ضد مالك موقع تويتر إيلون ماسك الذي قام - عقب شراء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي- بتقليص نصف عدد موظفي الموقع البالغ 7500 موظف، الأمر الذي ترتب عليه تقليل عدد المكاتب المؤجرة التابعة لتويتر حول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تقارير تفيد بأن الشركة توقفت عن دفع الإيجار في عدة مواقع حول العالم وتواجه أيضًا إجراءات قانونية بشأن المباني في سان فرانسيسكو وسياتل.

وقالت شركة "أملاك التاج"، وهي شركة تجارية تدار بشكل مستقل وتقدم 100 في المائة من أرباحها إلى الخزانة، إنها تجري محادثات مع تويتر حول "متأخرات الإيجار".

وتمتلك الشركة عقارات بقيمة 15.6 مليار جنيه استرليني بما في ذلك 12 ميلًا بحريًا حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء من "ويست إند" حول شارع "ريجنت" وأرض في "وندسور".

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركة "أملاك التاج"، التي من بما يصل إلى 1 مليار جنيه إسترليني سنويًا على خلفية الطفرة في مزارع الرياح البحرية على مدى السنوات القليلة المقبلة.