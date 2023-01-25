اليوم.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

الأربعاء 25/يناير/2023 - 06:20 ص

يبدأ اليوم الأربعاء افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، رسميًا، وذلك بعد أن انتهت وزارة الثقافة بالتنسيق مع الشركة المنفذة من جميع التجهيزات والاستعدادات لافتتاحه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، ولكن يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من غد الخميس.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، لذلك يحضر الافتتاح الرسمي غدًا الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، برفقة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة المصرية.

واختار القائمون على المعرض الشاعر صلاح جاهين ليكون شخصية العام لهذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذا تم اختيار الكاتب كامل الكيلاني شخصية معرض الكتاب للطفل.

ويضم معرض القاهرة الدولي للكتاب، 500 فعالية ثقافية متنوعة لترسيخ الهوية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وندوات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء المستقبل.