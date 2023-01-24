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الثلاثاء 24 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث محمد محمود»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة المتهم أحمد علاء الدين عبد الرحمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث محمد محمود".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

أحداث محمد محمود إعادة محاكمة متهم