اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث محمد محمود»

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:09 ص

تباشر الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة المتهم أحمد علاء الدين عبد الرحمن في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث محمد محمود".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.