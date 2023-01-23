"صحة المنيا" تنظم اليوم قافلة طبية لأهالي قرية دير البرشا بمركز ملوي

الإثنين 23/يناير/2023 - 05:26 ص

صرحت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دير البرشا بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين اليوم الإثنين وغدًا، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء 20 ألفا و444 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات خلال عام 2022، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن العمليات شملت 10393 عملية جراحة عيون، 1677 جراحة مخ وأعصاب، 1276 عملية جراحة أورام، 5178 قسطرة قلبية، 524 قلب مفتوح، 932 جراحة العظام، 338 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية،74 قسطرة بالمخ، 52 زراعة قوقعة، كما أشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

وأوضحت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة (مستشفى المنيا العام - مستشفى رمد المنيا - مستشفى ملوى التخصصي - مستشفى التأمين الصحي - مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط - مركز اورام المنيا - مستشفى المنيا الجامعى - مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا - مستشفى القلب والصدر الجامعى - مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال - مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا - مستشفى مصر المحبة - مستشفى الراعى الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي - مركز النيل الدولى للعيون - مستشفى سمالوط التخصصى - مستشفى المنيا الوطنى - مستشفى الصفوة ببنى مزار - مستشفى رمد بنى مزار - مستشفى ديرمواس التخصصى).