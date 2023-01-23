علماء يعيدون بناء ملامح وجه صبي لإنسان بدائي

الإثنين 23/يناير/2023 - 07:45 ص

أعاد علماء روس وصينيون إنشاء ملامح وجه صبي النياندرتال وهو الإنسان الذي عاش حقبة الإنسان البدائي وذلك اعتمادا على جمجمته التي عثر عليها علماء الحفريات.

وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن فريقا من علماء جامعة جيلين الصينية وجامعة موسكو، تمكنوا من استعادة ملامح وجه صبي نياندرتالي بالغ من العمر ثماني سنوات، اعتمادا على الجمجمة التي عثر عليها عام 1938 في كهف تيشيك تاش في أوزبكستان، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وكان العلماء قد عثروا على هذه الجمجمة في حفرة غير عميقة مع خمسة أزواج من قرون الوعل السيبيري وهياكل عظمية لطيور، ما يشير إلى أن الطفل قد دفن وفقا للطقوس المتبعة.

و بعد دراسات مفصلة ومعمقة أثبت العلماء في عام 2021 أن الصبي ينتمي إلى إنسان النياندرتال.

ووفقا لألكسندرا بوزيلوفا، مديرة معهد البحوث ومتحف الأنثروبولوجيا في جامعة موسكو الحكومية، عضو أكاديمية العلوم الروسية، تعتبر جمجمة هذا الصبي هي الوحيدة المحفوظة بالكامل لما يسمى إنسان النياندرتال الآسيوي، وهي أول احفورة مكتشفة في آسيا لبقايا هذا النوع من الناس.