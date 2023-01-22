اليوم.. متحف الغردقة يحتفل بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر

الأحد 22/يناير/2023 - 07:50 ص

أعلن مسئولو متحف الغردقة عن تنظيم احتفالية كبرى، اليوم الأحد، بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، وذلك في صالة التهيئة المرئية بالمتحف، في تمام الساعة السادسة.

ويتم، خلال الحفل، تكريم أبطال موقعة شدوان، وعرض مجموعة أفلام وثائقية عنها، بإلإضافة لإقامة معرض لمجموعة صور حقيقية من المعركة.

ونوه مسئولو متحف الغردقة، في بيان، أن حضور الاحتفال لا يشمل دخول قاعات العرض المتحفي، مؤكدين أنه من يرغب في المشاركة يقوم بالتسجيل على الصفحة الرسمية للمتحف على "فيسبوك".

وتحتفل محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، الموافق 22 يناير، بالعيد القومي لها، تزامنًا مع معركة شدوان، حيث شهدت جزيرة شدوان في عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة في دحر العدوان الإسرائيلي الغاشم على جزيرة شدوان ومقاومته.

وقام أهالي البحر الأحمر من الصيادين حينها بإمداد ومعاونة القوات المسلحة بكل الوسائل والوسائط البحرية في 22 يناير سنة 1970، واعتبر هذا اليوم هو العيد القومي للمحافظة كل عام.

وتقع جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر، وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم، حيث تشتهر الجزيرة بممارسة رياضة الغوص والغطس والصيد، ولكن لا يسمح فيها بالسباحة وهي جزيرة صخرية منعزلة لا تزيد مساحتها على 70 كيلومترًا يبلغ طولها 16 كم، ويتراوح عرضها بين 35 كم.