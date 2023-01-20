دراسة: الطبقة الجليدية في جرينلاند الأكثر سخونة على الإطلاق

الجمعة 20/يناير/2023 - 03:52 ص

حذر العلماء من أن الطبقة الجليدية في جرينلاند هي الأكثر سخونة على الإطلاق وستتسبب في ارتفاع مستويات البحار العالمية بمقدار ٢٠ بوصة بحلول عام ٢١٠٠ إذا استمرت فى الاحترار بنفس الوتيرة.

من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١١، كانت درجات الحرارة على ارتفاعات عالية ٢.٧ درجة فهرنهايت (١.٥ درجة مئوية) أكثر دفئًا مما كانت عليه فى القرن العشرين، وهو ما يمثل العقد الأكثر دفئًا فى الألف سنة الماضية.

يعتمد ذلك على إعادة بناء درجات حرارة وسط وشمال جرينلاند من ١١٠٠ إلى ٢٠١١ التي أجراها خبراء من معهد ألفريد فيجنر.

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، نمت مساهمة جرينلاند فى مستويات البحار العالمية بشكل كبير مع زيادة ذوبان الجليد، حيث خلص تقرير رئيسى حديث إلى أنها تفقد الجليد سبع مرات أسرع مما كانت عليه خلال التسعينيات.

هناك مخاوف من أن الغطاء الجليدى ربما يكون قد تجاوز نقطة اللا عودة، لقد تم اقتراح أن جميع أنحاء جرينلاند سوف تذوب نتيجة لمستوى الاحتباس الحرارى الذى يلتزم به العالم بالفعل بسبب انبعاثات الكربون.

تلعب الصفيحة الجليدية في جرينلاند دورًا مهمًا فى المناخ العالمى نظرًا لحجمها وتأثيراتها الإشعاعية وتخزينها حوالي ثلاثة ملايين كيلومتر مكعب من المياه العذبة. سجلت محطات الطقس على طول ساحل الغطاء الجليدى ارتفاعًا فى درجات الحرارة لسنوات عديدة، لكن العلماء ظلوا إلى حد كبير فى الظلام حول كيفية تأثير الاحترار العالمى على المناطق المرتفعة التى يصل ارتفاعها إلى ٩٨٠٠ قدم «٣٠٠٠ متر».

هذا بسبب عدم وجود ملاحظات طويلة المدى، وهو ما دفع الباحثين المشاركين فى الدراسة الجديدة لإعادة بناء درجات الحرارة السابقة.

تظهر النتيجة دليلاً واضحًا على أن تغير المناخ قد وصل إلى الأجزاء النائية من وسط وشمال جرينلاند.

قالت عالمة الجليد الدكتورة ماريا هورهولد، المؤلفة الرئيسية للبحث إن البيانات تُظهر أن الاحترار فى الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١١ يختلف بوضوح عن التغيرات الطبيعية خلال الألف عام الماضية.

وتابعت: «على الرغم من توقعنا بشكل كئيب فى ضوء الاحتباس الحراري، فقد فوجئنا بمدى وضوح هذا الاختلاف حقًا».

توصلت الدكتورة هورهولد وزملاؤها إلى استنتاجهم من خلال تحليل تركيبة النظائر في قلب الجليد الضحل.

العينات السابقة التى تعود إلى التسعينيات لم تشر إلى ارتفاع واضح في درجات الحرارة فى وسط وشمال جرينلاند، على الرغم من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، والذى يقول الخبراء إنه يرجع جزئيًا إلى التقلبات المناخية الطبيعية فى المنطقة.

بالإضافة إلى تقدير التغيرات فى درجات الحرارة، أعاد الفريق بناء مقدار ذوبان الصفيحة ووجد أنها زادت بشكل كبير منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما ساهم فى ارتفاع مستويات البحار العالمية.