"السمنة المفرطة" سبب انخفاض "فيتامين د" في جسم الإنسان

الجمعة 20/يناير/2023 - 04:55 ص

بعد دراسة على ١٦ ألف شخص فى جامعة ماساتشوستس، ذكر باحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة لديهم نقص في فيتامين د.

وقال العلماء، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يمتصون المزيد من الفيتامينات، وتعتبر المكملات الغذائية لفيتامين أشعة الشمس أمرًا حيويًا للحفاظ على قوة العظام وتقوية جهاز المناعة، وقد تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان.

لكن مع مراجعة للأدلة الموجودة وجدت أن الفائدة تنطبق فقط على الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة- عامل خطر على الأشخاص وتتسبب فى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويعتقد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون فى أجسامهم يكافحون من أجل الحصول مكملات فيتامين (د) لاستخدامها فى الجسم. ووجدت الدراسة أن لديهم مستويات أقل بكثير من فيتامين (د) فى دمائهم مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين يتناولون نفس الحبوب. وقالت الدكتورة ديردرى توبياس، عالمة الأوبئة فى مستشفى بريجهام والنساء والتى قادت البحث: «لقد لاحظنا اختلافات ملحوظة بعد عامين، ما يشير إلى ضعف الاستجابة لمكملات فيتامين د مع زيادة وزن الجسم».