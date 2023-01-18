الأربعاء 18/يناير/2023 - 05:49 م

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء، 18 يناير 2023 ليسجل سعر الجرام عيار 21، نحو 1800 جنيها فى سوق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1800 جنيه للجرام دون احتساب المصنعية .

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1543 جنيها.

وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1200 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2057 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب 14400 جنيه بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 63 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2057 ألف جنيه.

متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.