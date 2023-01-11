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الأربعاء 11 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. "التعاون الإسلامي" تبحث منع طالبان عمل المرأة وتعليم الفتيات بأفغانستان

صورة أرشيفية الأمانة
صورة أرشيفية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي
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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي،ً اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، في مقرها بجدة، اجتماعا طارئا  للجنة التنفيذية مفتوح العضوية، لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك في ضوء الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، الأمر الذي وصفته المنظمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة.

يذكر أنه أعربت أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها إزاء قرار طالبان إغلاق الجامعات أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء القرار على الفور.

كما حثت الأممُ المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

أمين التعاون الإسلامي طالبان عمل المرأة