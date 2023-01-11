اليوم.. «جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهُويَّة الوطنية» ندوة بالبحوث الإسلامية

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:55 ص

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأربعاء، الندوة الشهريَّة الرابعة لمجلة الأزهر تحت عنوان: «مِن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهُويَّة الوطنية»، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة.



ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع في مركز الأزهر للمؤتمرات، كلٌّ من: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس السابق لجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة وفاء كامل، أستاذ اللسانيات في كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة العربية، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة.



وقال الدكتور نظير عيَّاد: إنَّ مجلة الأزهر منذ صدورها في غرَّة المحرَّم لعام 1349هـ الموافق مايو 1930م، وهي تضطلع بدور مهم في الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها؛ وذلك من خلال الالتزام الكامل بنشر موادها التحريرية باللغة العربية الفصحى، إلى جانب تخصيص المجلة لباب يناقش علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة وقضايا عروضية إلى غير ذلك، مضيفًا أن المجلة قد ضمَّت عبر تاريخها الطويل بابًا خاصًّا بالشِّعر، وقد أشرف عليه عدد من أعلام الأدب والشعر العربي.