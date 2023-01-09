تعرف على أسعار الحديد والأسمنت نهاية تعاملات اليوم

الإثنين 09/يناير/2023 - 04:50 م

شهد سوق مواد البناء حاله من الاستقرار بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 9 يناير 2023، وننشر أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 26168 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع .

سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.



ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.



أسعار الأسمنت اليوم



وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

أسمنت النصر 1860 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.

اسمنت وادى النيل 1850 جنيهات للطن.

أسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1840 جنيها للطن .

أسمنت حلوان 1890 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1940 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .

أسمنت العسكري بني سويف 1830 جنيها للطن.

