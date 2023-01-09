ارتفاع جديد للدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 09/يناير/2023 - 12:25 م

واصل الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الإثنين بداية عمل البنوك بعد إجازة عيد القيامة، ليرتفع الدولار في عدد من البنوك بمقدار 20 قرشا ليصل ال 27.42 جنيها مقابل 27.25 جنيها أعلى سعر بنهاية تعاملات الخميس الماضي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.35 جنيه للبيع، 27.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 27.35 جنيه للبيع، 27.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة إلى 27.25 جنيه للبيع، و27.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك CIB نحو 27.20 جنيه للبيع، و27.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند 27.15 جنيهًا للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

ثبت سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 27.25 جنيه للبيع، و27.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 27.25 جنيه للبيع، و27.35 جنيه للشراء.