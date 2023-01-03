أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 08:54 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 3 يناير 2023.

وفيما يلي بيان بالأسعار، وجاءت علي النحو التالي:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.74 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، مقابل 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، مقابل 24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.71 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.