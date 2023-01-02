سعر الدولار اليوم الإثنين في أول تعاملات البنوك خلال 2023

الإثنين 02/يناير/2023 - 11:29 ص

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 يناير 2023، أول تعاملات البنوك في عام 2023، استقرارا ملحوظا حيث سجل سعر الدولار 24.76 جنيها في الوقت الذي قرر فيه البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وعودة مستندات التحصيل بدءًا من اليوم.

وسجل أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.74 جنيهًا للشراء، و24.77 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل أسعار للدولار في بنوك الأهلي المصري - بنك مصر عند مستوى 24.66 جنيهًا للشراء، و24.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار صباح اليوم الإثنين

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

24.71 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:

24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

24.74 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.72 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

24.70 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

24.71 جنيه للشراء. 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.