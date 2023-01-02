اليوم.. انطلاق الامتحانات العملية لنهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

الإثنين 02/يناير/2023 - 06:35 ص

أنهت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، استعداداتها لانطلاق الامتحانات العملية للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر انطلاقها اليوم الإثنين، فيما تبدأ النظرية يوم 9 وتنتهي 22 من يناير الجارى، وذلك بتجهيز اللجان، وتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم عقد لقاءات تعريفية للطلاب لتعريفهم بمختلف نوعيات الأسئلة الامتحانية وكيفية الإجابة عليها، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.