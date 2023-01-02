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الإثنين 02 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. انطلاق الامتحانات العملية لنهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر
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أنهت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، استعداداتها لانطلاق الامتحانات العملية للفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر انطلاقها اليوم الإثنين، فيما تبدأ النظرية يوم 9 وتنتهي 22 من يناير الجارى، وذلك بتجهيز اللجان، وتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم عقد لقاءات تعريفية للطلاب لتعريفهم بمختلف نوعيات الأسئلة الامتحانية وكيفية الإجابة عليها، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر امتحانات