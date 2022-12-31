حرس الحدود البحرية التونسي ينقذ 180 مهاجرًا غير شرعي

السبت 31/ديسمبر/2022 - 04:14 ص

أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان يوم الجمعة، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.