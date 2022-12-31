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السبت 31 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حرس الحدود البحرية التونسي ينقذ 180 مهاجرًا غير شرعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان يوم الجمعة، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.

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