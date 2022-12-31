أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان يوم الجمعة، أن المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.
بوابة العرب
حرس الحدود البحرية التونسي ينقذ 180 مهاجرًا غير شرعي
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أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.
أنقذت قوات حرس الحدود البحرية التونسية 180 مهاجرًا غير شرعي من الغرق أمام السواحل التونسية.