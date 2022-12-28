اليوم.. مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة" يواصل جلساته بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:57 ص

تواصل اليوم الأربعاء مكتبة الإسكندرية انعقاد جلسات مؤتمر" المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، وذلك بمركز مؤتمرات المكتبة.

وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي؛ أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور ماجد عثمان؛ مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، والروائية ريم بسيوني، والكاتب والأديب يوسف القعيد والدكتور فتحي صالح،، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين.

ويشمل المؤتمر محاور عامة لبحث الحالة الثقافية، ودور المثقفين المصريين في تجسيد القوة الناعمة، ومساهمة مكتبة الإسكندرية في الثقافة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلا عن النقاش حول التراث غير المادي، والأدب والفنون.