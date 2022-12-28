اليوم.. "تاريخ أهل واحة سيوة منذ 200 عام" ندوة بمكتبة مصر العامة

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:45 ص

تستضيف مكتبة مصر العامة، اليوم الأربعاء، ندوة تاريخية وثقافية بمقر مكتبة مصر العامة بسيوة بعنوان "لمحة من تاريخ أهل واحة سيوة منذ 200 عام"، التي تتناول تاريخ المنطقة وما فيه من التجارب والسير.

وذكرت المكتبة، على موقعها الرسمي، اليوم، أن الندوة يديرها الدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام آثار مطروح، وتحضرها كوكبة من رجال الثقافة والإعلام والشخصيات العامة.

وقد عرفت سيوه قديما باسم "بنتا"، المذكور في أحد النصوص بمعبد إدفو، ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم واحة آمون وحملت هذا الاسم حتى عصر البطالمة اللذين أطلقوا عليها اسم سانتاريه ثم أُطلِق عليها اسم الواحة حتى القرن السابع.