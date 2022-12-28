اليوم.. "مصر - شرم الشيخ cop27 2022.. إنجازات وطموحات" ندوة بـ "الأعلى للثقافة"

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:50 ص

يعقد اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان، "مصر - شرم الشيخ " cop27 2022 “.. إنجازات وطموحات”؛ والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة ومقررها الدكتور عبد المسيح سمعان، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

يدير الندوة ويشارك بها: الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي كل من: المهندس أحمد يوسف "مساعد وزير السياحة والآثار والوكيل الدائم"، والدكتور عادل عبد الله سليمان "خبير الإدارة البيئية والتنوع البيولوجي.. وزارة البيئة وعضو اللجنة"، والدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام وعضو اللجنة.

تأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (#cop27egypt).