باحث دولي: الجامعة العربية قادرة على القيام بدور الوساطة بين كافة الأطراف لإنهاء الأزمة الليبية

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 11:40 م

أكد رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية، قدرة جامعة الدول العربية، على القيام بدور فعال في حل الأزمة الليبية سواء من خلال تواصلها مع الأطراف الليبية أو الدول الأجنبية الفاعلة في هذا الملف، وأيضا الضغط من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وقال الباحث في العلاقات الدولية: إن الأزمات والصراعات الداخلية، يجب أن يتم حلها بآليات ووساطة عربية دون تدخلات أجنبية تزعزع أمن واستقرار المنطقة كما يحدث في ليبيا التي أصبحت ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وتكالب عليها الطامعين في ثرواتها والذين يرغبون في توسع نفوذهم في الشمال الإفريقي.

وأضاف رامي إبراهيم، أن الدول العربية قادرة على حل أزماتها بنفسها إذا توافرت الإرادة الحقيقية لذلك، ورفعت الدول الاستعمارية أيديها عن هذه الدول، مؤكدا أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات والنزاعات في الدول العربية، وإعلاء مصلحة الأوطان والشعوب على المصالح الشخصية.

ورأى الباحث في العلاقات الدولية، ضرورة الالتزام بخارطة الطريق التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وأيضا العمل الجاد على تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ونزع الأسلحة من الميليشيات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها ودمجها في مؤسسات الدولة.

ودعا رامي إبراهيم، مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى ضرورة التوافق على وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة عدم تضمنها مواد تكون لإقصاء بعض الأطراف لأنه يجب ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتكون الكلمة لصندوق الاقتراع وليس للأطراف المتصدرة للمشهد السياسي.