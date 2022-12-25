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الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قوى عاملة بني سويف تعلن اليوم فرص عمل لـ5 مهن

مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف
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تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، تلقي طلبات التشغيل على 5 مهن بشركة للقطاع الخاص، اليوم الأحد، برواتب مجزية يتم تحديدها حسب المقابلة، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وقالت المديرية، إن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا.

وأعلنت الشركة عن حاجتها لمهندسين تبريد وتكييف، ومهندسين زراعة، ومهندسين مكافحة آفات، وخدمات معاونة "إناث"، وفنيين تبريد وتكييف، المؤهل دبلومات، وتسويق، مؤهل عالي "إناث"، وخدمة عملاء، مؤهل عالي "إناث".

وأوضحت الشركة أن المقابلات تبدأ من اليوم، لخريجى كلية الزراعة فقط من الساعة ١٢ ظهرًا ببرج الغاز الطبيعي على الكورنيش الدور التاسع، وباقي المقابلات ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.

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