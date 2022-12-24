السبت 24/ديسمبر/2022 - 11:44 ص

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الإسكندرية تستضيف ماراثون زايد العالمي في نسخته السابعة".

أجواء حماسية شهدتها محافظة الإسكندرية مع انطلاق ماراثون زايد الخيري بعروس البحر المتوسط بمشاركة 25 ألف مشترك ضمت الشباب وكبار السن وذوي الهمم مع تواجد أعداد كبيرة من أهالي المدينة الساحلية لمشاهدة المحفل الرياضي الكبير.

الحدث الرياضي والإنساني الكبير الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة جاء للتأكيد على عمق وقوة العلاقات المصرية الإماراتية.

وانطلقت النسخة السابعة من الماراثون في ستاد الإسكندرية الدولي لمسافة 10 كيلومترات، مع العودة مرة أخرى بمشاركة فئات مختلفة من المشاركين ضمت السيدات والمسنين وذوي الهمم.

وتم تكريم الفائزين بالسباق، كما يمنح الماراثون 60 شخصا فرصة لأداء مناسك العمرة يتم السحب عليها بشكل إلكترونية.