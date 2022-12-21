اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بكلية الدراسات العليا جامعة عين شمس

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 04:45 ص

ينظم اليوم الأربعاء مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ورشة عمل "التأهيل لاختبار الأيلتس" بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

و تعقد ورشة العمل بقاعة عبدالعظيم الحمادي بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

ينظم ورشة العمل ريهام رفعت وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.