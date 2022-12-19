اليوم.. دفاع النواب تناقش خطة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

تشهد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين اجتماعًا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لرؤية وخطة الوزارة بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وتشهد لجنة العلاقات الخارجية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم وتذليل العقبات لهم وسرعة استخراج جوازات السفر للعاملين بالخارج، وتذليل العقبات أمام إجراءات تصاريح سفر الجثامين لنقلها إلى الوطن.

وتشهد اللجنة الاقتصادية استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، حيث ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.