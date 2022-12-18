بنوك هندية تدرس التداول بالروبية مع دولة عربية

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 10:36 م

تدرس بنوك هندية بدء التداول بالروبية مع بنجلاديش ودول أفريقية من بينها مصر، وفق ما ذكرته وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن التجارة الخارجية بالروبية الهندية ستحمي القطاع الخارجي من تقلبات سوق الفوركس.

واستوردت الهند مؤخرا، بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار من مصر و2.7 مليار دولار من أنجولا في السنة المالية 2022، في حين بلغت قيمة السلع التي استوردتها من بنجلاديش نحو ملياري دولار.

وتوجد لدى الهند حاليا ترتيبات تجارية للروبية، من خلال ما يسمى بحساب "فوسترو" المقوم بالروبية مع روسيا وموريشيوس وسريلانكا.

وأكد التقرير أنه بعد موافقة بنك الاحتياط الهندي، تم فتح 18 حسابا خاصا بالروبية مع 11 بنكا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرج.