أسعار النفط اليوم.. خام برنت يسجل 79.04 دولار للبرميل

السبت 17/ديسمبر/2022 - 07:47 م

سجلت أسعار النفط، 79.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.29 دولار، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 2.5 % في نهاية تعاملات الجمعة.

وصل خام برنت إلى أعلى مستوياته في 14 عامًا عند 140 دولارًا للبرميل تقريبًا في أوائل مارس، بعد الغزو الأوكراني، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى في الولايات المتحدة، وسجلت أسعار البنزين أعلى مستوياتها القياسية عند 5 دولارات للغالون بحلول يونيو.

اعتبارًا من يوم الجمعة، كان تداول برنت أقل من 75 دولارًا للبرميل بينما كان يتم تداول البنزين في الولايات المتحدة. بلغ متوسط ​​المضخات 3.18 دولارًا للجالون، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية، على الرغم من أن بعض المناطق في الولايات المتحدة التي توجد بها مصافي تكرير قريبة منها تحتوي على البنزين بأقل من 3 دولارات للجالون بسبب التكاليف الأرخص لنقل الوقود.