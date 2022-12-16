الذهب يرتفع من جديد فوق مستويات الـ1801.10 دولارًا للأوقية

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 06:41 م

بدأت التداولات في وول ستريت على انخفاض، حيث يهبط مؤشر ناسداك 0.84% وكذلك داو جونز هبط بـ 1.15% فاقدًا 382.09 نقطة في تداولات الفترة الأولى من الجلسة، فيما هبط إس آند بي 500 بـ 1.14%.

وهبط سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) بـ 2.75% ليتداول عند 153.33 دولار وهو أقل مستوى في 52 أسبوع، وكذلك هبط لوسيد بـ 1.48% ليسجل 7.34 دولارًا وهو السعر الأقل للسهم في 52 أسبوعًا أيضًا.

أما آبل (NASDAQ:AAPL) فقد انخفضت 1.05% لتسجل 135.06 دولارًا وكذلك هبط سهم أمازون (NASDAQ:AMZN) بـ 0.76% وييتداول عند 87.75 دولارًا.

فيما حققت أسهم ميتا (NASDAQ:META) بلاتفورمس صعودًا بـ 4.16% بعد تحسين التوقعات لها بعد من قبل بنك جي بي مورجان (NYSE:JPM).

فيما ارتفع الذهب بـ 0.75% ليعود من جديد فوق مستويات الـ 1801.10 دولارًا للأوقية، وكذلك ارتفعت عقود الذهب الفورية بـ 0.76% لتسجل 1790.26 دولارًا للأوقية. فيما لا تزال تعاملات الفضة عرضية حيث يرتفع بـ 0.03%.