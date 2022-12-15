قبل اجتماع صندوق النقد.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 07:09 م

استقرت أسعار الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 في مصر، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، مع تراجع المعدن عالميا، وسط ترقب لاجتماع صندوق النقد الدولي لإقرار حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة هذا العام، وجاءت نسبة الزيادة 0.5% موافقة للتوقعات لتصبح أسعار الفائدة في مستوى بين 4.25% و4.5%.



أسعار الذهب اليوم

وصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1414 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 13200 جنيه .

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، إلى نحو 1777 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 1.64%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

