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الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخصاونة يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وأمريكا

رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عمق العلاقات الاستراتيجية بين عمان وواشنطن.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقيَّة المنحة الأمريكية النقديَّة السنوية لدعم الموازنة، بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 845.1 مليون دولار أمريكي.

وتأتي المنحة الأمريكية كجزء من برنامج المساعدات الاقتصاديَّة الأمريكية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين خلال الفترة "2018- 2022".

وشدد الخصاونة، خلال توقيع الاتفاقية، على الأهميَّة التي يوليها الأردن لتطوير العلاقات بيّن الجانبين في مختلف مجالات التَّعاون.

وأعرب عن تقدير الأردن للدعم الأمريكي، الذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة لحجم التحديات التي يمر به، ودعمه لمشروع التحديث الشامل.

الأردن بشر الخصاونة واشنطن
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