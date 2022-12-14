بدر بانون: لدينا هدف واحد وهو إسعاد الشعب المغربي

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 04:36 ص

كشف بدر بانون لاعب النادي الأهلي الأسبق ومنتخب المغرب، عن طريقته التي أوقفت من خطورة كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال خلال مباراتهم في ربع نهائي كأس العالم بقطر.

وأضاف بانون في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": " الأمر لا يتلخص في رونالدو مطلقا، في كرة القدم ولا يمكن التركيز على لاعب واحد وترك بقية لاعبي الفريق المنافس يتحركون بحرية داخل الملعب، ونحن لعبنا من اللحظة الأولى على هدف الفوز أمام البرتغال وضمان التأهل لنصف النهائي".

وتابع: " واللاعبون قدموا ملحمة تاريخية في مواجهة الفريق البرتغالي الذي كان يرشحه الكثير للفوز بلقب كأس العالم، ولا يمكن القول أن لاعبا واحدا في تشكيل المغرب له الفضل في الفوز، لأننا في النهاية مجموعة نكمل بعضنا البعض، ونلعب بكل قوة، ولدينا هدف واحد وهو إسعاد الشعب المغربي، ومواصلة المسيرة التاريخية في المونديال".

وتنطلق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب فرنسا، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم "قطر2022".

يأتي ذلك، نظرًا لأهمية المباراة، والتي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، بعد النتائج التاريخية والفريدة التي حققها أسود الأطلس لأول مرة في تاريخه بالمونديال منذ انطلاق البطولة وحتى الآن.