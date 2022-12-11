المركزي: تسوية معاملات بقيمة تتجاوز الـ 2 تريليون جنيه عبر مقاصة الشيكات

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 12:54 م

أعلن البنك المركزي المصري عن تسوية 9.99 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بقيمة 2.083 تريليون جنيه منذ بداية يناير وحتي نوفمبر 2022.

ويقوم البنك المركزي المصري حاليا بإدارة وتشغيل نظامين لمقاصة الشيكات، الأول هو نظام مقاصة الشيكات التجارية، والثاني نظام مقاصة الشيكات الحكومية، والمعروف بمقاصة شيكات التمويل الحكومي، ويتم من خلال النظامين تسوية حوالي 70 ألف شيك يوميًا.

ويهدف البنك المركزي إلى تقليل هذا العدد من الشيكات الورقية خلال الأعوام المقبلة ، وذلك من أجل زيادة كفاءة تدفق السيولة النقدية داخل النظام المالي، وتقليل نفقات التشغيل المرتبطة بالشيكات الورقية، وأسوة بعدد من المصارف المركزية على مستوى العالم ، وذلك باتباع الوسائل البديلة لتنفيذ المدفوعات، كعمليات “الإضافة المباشرة” عبر غرفة المقاصة الآلية والتي تديرها شركة بنوك مصر