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الخميس 08 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي لصحيفة «ڤالور أكتيوال» الفرنسية: البرلمان الأوروبي تبنى تقارير الإخوان دون أن يكلف نفسه التحقق من صدقها

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو» إن الحكومة المصرية سمحت لمنظمات حقوق الإنسان أن تحضر إلى مؤتمر المناخ COP27، وأن تزور مثيلاتها في مصر، وتعقد معهم الاجتماعات ويدلون لهم بتقاريرهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة "ڤالور أكتيوال" الفرنسية: بل وصل الأمر إلى السماح لعائلة علاء عبدالفتاح بعقد مؤتمر صحفي عالمي تشرح فيه مظلوميته، وفق رؤيتهم، دون أدنى تدخل من الحكومة، وفي قلب مؤتمر يناقش قضية دولية حول قضايا المناخ، لقد تناول البرلمان الأوروبي للأسف تقارير الإخوان وتبناها دون أن يكلف نفسه التحقق من صدقيتها.

عبدالرحيم علي حوار عبدالرحيم علي حوار عبدالرحيم علي لصحيفة فالور أكتيوال الفرنسية صحيفة فالور أكتيوال الفرنسية
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