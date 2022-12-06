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الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

هيئة الانتخابات التونسية تؤكد ضرورة إحكام الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي

الهيئة العليا المستقلة
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
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أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة إحكام الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وما ينشر بها من صور ومقاطع فيديوهات تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الجديدي إلى مرصد مراقبة الحملات الانتخابية، في إطار متابعة نشاط وحدات رصد الفضاء الإلكتروني والصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الاتصال السمعي البصري.

وأشار الجديدي إلى ما رصدته الهيئة من تداول صور ومقاطع فيديو مفبركة حول الانتخابات التشريعية، وقال: "كل ما تم تداوله لا علاقة له بما يحدث على أرض الواقع، ويندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه العملية الانتخابية".

وطالب الجديدي، العاملين بالمرصد لتحرير تقارير عن هذه المخالفات والتجاوزات وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة لاقتراح ما تراه من إجراءات قبل عرضها على مجلس الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.
 

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