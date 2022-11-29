ads
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا تراوح ما بين 20 الى 22 جنيه فى الجرام الواحد خلال تعاملات امس الإثنين، وسط موجه صعود كبيرة يشهدها المعدن الأصفر منذ الاسبوع الماضي.
وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 - الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب عند 1691جنيها مقارنة 1669 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 22  جنيها .
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22  نحو 1550 جنيها مقارنة 1530 جنيها سعر تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21- الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1480 جنيها مقارنة ب  1460 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 1269جنيها مقابل  ب  1251 جنيها سعر تعاملات الأحد بزيادة 21 جنيها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 987 جنيه، كما بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12- الأقل بين أعيرة الذهب نحو 846  جنيها.

أسعار الذهب الذهب اليوم
ads