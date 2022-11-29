أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 09:04 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا تراوح ما بين 20 الى 22 جنيه فى الجرام الواحد خلال تعاملات امس الإثنين، وسط موجه صعود كبيرة يشهدها المعدن الأصفر منذ الاسبوع الماضي.

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 - الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب عند 1691جنيها مقارنة 1669 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 22 جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1550 جنيها مقارنة 1530 جنيها سعر تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21- الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1480 جنيها مقارنة ب 1460 جنيها سعر بداية تعاملات أمس الأثنين بزيادة 20 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 1269جنيها مقابل ب 1251 جنيها سعر تعاملات الأحد بزيادة 21 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 987 جنيه، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12- الأقل بين أعيرة الذهب نحو 846 جنيها.